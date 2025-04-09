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Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2025 20:56
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Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти

Будущее Карло Анчелотти в мадридском «Реале» оказалось под серьeзным вопросом после сокрушительных поражений от «Валенсии» (1:2) в Ла Лиге и «Арсенала» (0:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, наставника может спасти только «чудо» — руководство клуба крайне недовольно результатами и управлением команды.

После неудач в двух ключевых турнирах «Реал» рискует остаться без титулов в нынешнем сезоне. Сам Анчелотти признал, что ситуация тяжeлая и требуется кардинальный пересмотр подхода.

Однако даже при сохранении шансов на требл, доверие к итальянцу значительно ослабло. Основным кандидатом на замену 65-летнего тренера считается бывший игрок клуба Хаби Алонсо

Хотя «Байер», который он сейчас возглавляет, настаивает, что специалист намерен остаться в Бундеслиге.

İdman.biz

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