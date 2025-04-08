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Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 22:03
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Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"

Бывший нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер поделился неожиданной историей о том, как Карло Анчелотти во второй раз возглавил мадридский «Реал» после ухода Зинедина Зидана в 2021 году, сообщает İdman.biz.

По словам Линекера, руководство «сливочных» связалось с Анчелотти, который в тот момент тренировал английский «Эвертон», чтобы узнать его мнение о кандидатах на пост главного тренера. Однако разговор принял неожиданный поворот.

«Я верю, что это правда. “Реал” позвонил Карло, чтобы спросить его мнение о потенциальных тренерах. В ходе беседы он сказал: “А почему бы мне не сделать это самому?”. И ему ответили: “Окей”, — рассказал Линекер в подкасте MOTD Top 10.

Возвращение Анчелотти оказалось успешным. С момента своего второго назначения он выиграл с мадридским клубом две Ла Лиги, две Лиги чемпионов и другие трофеи, продолжая укреплять свой легендарный статус.

İdman.biz

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