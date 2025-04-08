Холанд в ближайшие несколько месяцев может покинуть "Ман Сити" - El Nacional

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 24-летний футболист начинает разочаровываться в английском клубе из-за последних результатов, поэтому рассматривается возможность смены клуба. «Горожанам» будет сложно удержать Эрлинга, если он примет окончательное решение уйти, даже несмотря на контракт до 2034 года.

За ситуацией вокруг игрока следят ПСЖ и «Бавария».

Напомним, Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что норвежец пропустит пять-семь недель. В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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