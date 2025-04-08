"Болонья" и "Наполи" поделили очки — ВИДЕО

В Итальянской Серии А состоялся заключительный матч 31-го тура.
Как передает İdman.biz, «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Наполи» — 1:1.
Отметим, что «Наполи», занимающий второе место в турнирной таблице, не смог воспользоваться потерей очков лидера — «Интера».
Миланцы по-прежнему опережают «Наполи» на три очка.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
|
1
|
Интер
|
31
|
20
|
8
|
3
|
69-30
|
68
|
2
|
Наполи
|
31
|
19
|
8
|
4
|
48-25
|
65
|
3
|
Аталанта
|
31
|
17
|
7
|
7
|
63-30
|
58
|
4
|
Болонья
|
31
|
15
|
12
|
4
|
51-37
|
57
|
5
|
Ювентус
|
31
|
14
|
14
|
3
|
47-29
|
56
|
6
|
Лацио
|
31
|
16
|
7
|
8
|
52-42
|
55
|
7
|
Рома
|
31
|
15
|
8
|
8
|
46-31
|
53
|
8
|
Фморентина
|
31
|
15
|
7
|
9
|
49-32
|
52
|
9
|
Милан
|
31
|
13
|
9
|
9
|
47-37
|
48
|
10
|
Торино
|
31
|
9
|
13
|
9
|
36-36
|
40
|
11
|
Удинезе
|
31
|
11
|
7
|
13
|
36-42
|
40
|
12
|
Дженоа
|
31
|
9
|
11
|
11
|
29-38
|
38
|
13
|
Комо
|
31
|
8
|
9
|
14
|
39-48
|
33
|
14
|
Верона
|
31
|
9
|
4
|
18
|
30-59
|
31
|
15
|
Кальяре
|
31
|
7
|
9
|
15
|
31-44
|
30
|
16
|
Парма
|
31
|
5
|
12
|
14
|
37-51
|
27
|
17
|
Лечче
|
31
|
6
|
8
|
17
|
22-50
|
26
|
18
|
Эмполи
|
31
|
4
|
12
|
15
|
24-47
|
24
|
19
|
Венеция
|
31
|
3
|
12
|
16
|
24-44
|
21
|
20
|
Монца
|
31
|
2
|
9
|
20
|
25-55
|
15
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