8 Апреля 2025
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"Болонья" и "Наполи" поделили очки — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 00:59
42
"Болонья" и "Наполи" поделили очки — ВИДЕО

В Итальянской Серии А состоялся заключительный матч 31-го тура.

Как передает İdman.biz, «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Наполи» — 1:1.

Отметим, что «Наполи», занимающий второе место в турнирной таблице, не смог воспользоваться потерей очков лидера — «Интера».

Миланцы по-прежнему опережают «Наполи» на три очка.

И

В

Н

П

М

1

Интер

31

20

8

3

69-30

68

2

Наполи

31

19

8

4

48-25

65

3

Аталанта

31

17

7

7

63-30

58

4

Болонья

31

15

12

4

51-37

57

5

Ювентус

31

14

14

3

47-29

56

6

Лацио

31

16

7

8

52-42

55

7

Рома

31

15

8

8

46-31

53

8

Фморентина

31

15

7

9

49-32

52

9

Милан

31

13

9

9

47-37

48

10

Торино

31

9

13

9

36-36

40

11

Удинезе

31

11

7

13

36-42

40

12

Дженоа

31

9

11

11

29-38

38

13

Комо

31

8

9

14

39-48

33

14

Верона

31

9

4

18

30-59

31

15

Кальяре

31

7

9

15

31-44

30

16

Парма

31

5

12

14

37-51

27

17

Лечче

31

6

8

17

22-50

26

18

Эмполи

31

4

12

15

24-47

24

19

Венеция

31

3

12

16

24-44

21

20

Монца

31

2

9

20

25-55

15

İdman.biz

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