"Болонья" и "Наполи" поделили очки — ВИДЕО

В Итальянской Серии А состоялся заключительный матч 31-го тура.

Как передает İdman.biz, «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Наполи» — 1:1.

Отметим, что «Наполи», занимающий второе место в турнирной таблице, не смог воспользоваться потерей очков лидера — «Интера».

Миланцы по-прежнему опережают «Наполи» на три очка.

И В Н П М 1 Интер 31 20 8 3 69-30 68 2 Наполи 31 19 8 4 48-25 65 3 Аталанта 31 17 7 7 63-30 58 4 Болонья 31 15 12 4 51-37 57 5 Ювентус 31 14 14 3 47-29 56 6 Лацио 31 16 7 8 52-42 55 7 Рома 31 15 8 8 46-31 53 8 Фморентина 31 15 7 9 49-32 52 9 Милан 31 13 9 9 47-37 48 10 Торино 31 9 13 9 36-36 40 11 Удинезе 31 11 7 13 36-42 40 12 Дженоа 31 9 11 11 29-38 38 13 Комо 31 8 9 14 39-48 33 14 Верона 31 9 4 18 30-59 31 15 Кальяре 31 7 9 15 31-44 30 16 Парма 31 5 12 14 37-51 27 17 Лечче 31 6 8 17 22-50 26 18 Эмполи 31 4 12 15 24-47 24 19 Венеция 31 3 12 16 24-44 21 20 Монца 31 2 9 20 25-55 15

İdman.biz