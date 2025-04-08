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Анчелотти предупредил "Арсенал": Винисиус готов дать ответ в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 02:07
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Анчелотти предупредил "Арсенал": Винисиус готов дать ответ в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность, что Винисиус Жуниор реабилитируется за неудачное выступление в матче против «Валенсии» и покажет максимум в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», которая состоится во вторник, сообщает İdman.biz.

«Я не говорил с ним. Но знаю точно — он мог сыграть лучше. Завтра он проведёт отличный матч», — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Винисиус стал автором единственного гола «Реала» в игре с «Валенсией» (1:2), но ранее не реализовал пенальти, что повлияло на итог встречи. По информации СМИ, бразилец больше не будет исполнять 11-метровые — эту роль теперь возьмет на себя Килиан Мбаппе.

Анчелотти также затронул тему своего будущего в клубе: «Не знаю, устали ли от меня… возможно. Но главное, что самый важный человек — Флорентино — не устал. Пока он со мной — все в порядке».

İdman.biz

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