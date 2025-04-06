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Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, но при одном условии

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 18:50
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Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, но при одном условии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти с оптимизмом рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии, если покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает İdman.biz со ссылкой на Relevo.

По информации источника, президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес заинтересован в приглашении опытного итальянца. Идею его назначения поддерживают ведущие игроки сборной Бразилии — Алисон, Маркиньос и Данило. Кроме того, бразильские футболисты «Реала» — Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Эдер Милитао и Эндрик — также положительно относятся к возможному приходу Анчелотти в национальную команду.

Тем не менее, 65-летний специалист пока не планирует уходить из «Реала» раньше окончания своего контракта, рассчитанного до 2026 года. Его будущее в мадридском клубе будет зависеть от результатов команды в нынешнем сезоне.

İdman.biz

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