"Ливерпуль" проявлял интерес к турецкой звезде "Реала"

В последние недели талантливый полузащитник “Реал Мадрида”, Арда Гулер, стал получать больше игрового времени, что привлекло внимание не только болельщиков, но и европейских клубов.

Как передает İdman.biz, одним из таких стал английский “Ливерпуль”, который якобы проявил интерес к турецкому игроку.

По информации испанских СМИ, “Ливерпуль” через международных агентов попытался наладить контакт с “Реалом” для обсуждения возможного трансфера Гюлера в следующем сезоне. Однако президент “Реала”, Флорентино Перес, не стал рассматривать предложение и категорически отказался. Он ответил агентам, что клуб не заинтересован в продаже Арды и попросил не приносить предложения по этому игроку.

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