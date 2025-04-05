Кевин Де Брейне объявил, что покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне в социальных сетях объявил об уходе из английской футбольной команды «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Как сообщает İdman.biz, футболист покинет клуб на правах свободного агента после 10 лет выступлений за «Сити». Де Брёйне провел за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» бельгиец выиграл 16 трофеев.

В нынешнем сезоне Де Брейне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 27 млн евро.

İdman.biz