АПЛ: "Челси" одержал победу в лондонском дерби - ВИДЕО

Завершился заключительный матч 30-го тура Английской премьер-лиги.
Как передает İdman.biz, сегодня в лондонском дерби встретились «Челси» и «Тоттенхэм». Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, его автором стал полузащитник Энцо Фернандес. На 56-й минуте мячом отметился игрок хозяев Мойсес Кайседо, однако он был отменен после просмотра VAR. На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр поразил ворота «Челси», но гол также был отменен после просмотра VAR.
Английская премьер-лига
30-й тур
3 апреля
23:00- «Челси» - «Тоттенхэм» - 1:0
Голы: Фернандес (1:0),50, Сарр (1:1), 69
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Ливерпуль
|
30
|
22
|
7
|
1
|
70-27
|
73
|
2
|
Арсенал
|
30
|
17
|
10
|
3
|
55-25
|
61
|
3
|
Ноттингэм
|
30
|
17
|
6
|
7
|
50-35
|
57
|
4
|
Челси
|
30
|
15
|
7
|
8
|
54-37
|
52
|
5
|
Манчестер Сити
|
30
|
15
|
6
|
9
|
57-40
|
51
|
6
|
Ньюкасл
|
29
|
14
|
5
|
9
|
49-39
|
50
|
7
|
Астон Вилла
|
30
|
13
|
9
|
8
|
44-45
|
48
|
8
|
Брайтон
|
30
|
12
|
11
|
7
|
48-45
|
47
|
9
|
Фклхэм
|
30
|
12
|
9
|
9
|
44-40
|
45
|
10
|
Борнмут
|
30
|
12
|
8
|
10
|
49-38
|
44
|
11
|
Брентфорд
|
30
|
12
|
5
|
13
|
51-47
|
41
|
12
|
Кристал Пэлас
|
29
|
10
|
10
|
9
|
37-34
|
40
|
13
|
Манчестер Юнайтед
|
30
|
10
|
7
|
13
|
37-41
|
37
|
14
|
Тоттенхэм
|
30
|
10
|
4
|
16
|
55-44
|
34
|
15
|
Эвертон
|
30
|
7
|
13
|
10
|
32-37
|
34
|
16
|
Вест Хэм
|
30
|
9
|
7
|
14
|
33-50
|
34
|
17
|
Вульверхэмптон
|
30
|
8
|
5
|
17
|
41-58
|
29
|
18
|
Ипсвич
|
30
|
4
|
8
|
18
|
30-63
|
20
|
19
|
Лестер
|
30
|
4
|
5
|
21
|
25-67
|
17
|
20
|
Саутгемптон
|
30
|
2
|
4
|
24
|
22-71
|
10
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