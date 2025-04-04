АПЛ: "Челси" одержал победу в лондонском дерби - ВИДЕО

Завершился заключительный матч 30-го тура Английской премьер-лиги.

Как передает İdman.biz, сегодня в лондонском дерби встретились «Челси» и «Тоттенхэм». Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, его автором стал полузащитник Энцо Фернандес. На 56-й минуте мячом отметился игрок хозяев Мойсес Кайседо, однако он был отменен после просмотра VAR. На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр поразил ворота «Челси», но гол также был отменен после просмотра VAR.

Английская премьер-лига

30-й тур

3 апреля

23:00- «Челси» - «Тоттенхэм» - 1:0

Голы: Фернандес (1:0),50, Сарр (1:1), 69