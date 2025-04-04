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АПЛ: "Челси" одержал победу в лондонском дерби - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Апреля 2025 01:03
72
АПЛ: "Челси" одержал победу в лондонском дерби - ВИДЕО

Завершился заключительный матч 30-го тура Английской премьер-лиги.

Как передает İdman.biz, сегодня в лондонском дерби встретились «Челси» и «Тоттенхэм». Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, его автором стал полузащитник Энцо Фернандес. На 56-й минуте мячом отметился игрок хозяев Мойсес Кайседо, однако он был отменен после просмотра VAR. На 69-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр поразил ворота «Челси», но гол также был отменен после просмотра VAR.

Английская премьер-лига
30-й тур
3 апреля

23:00- «Челси» - «Тоттенхэм» - 1:0

Голы: Фернандес (1:0),50, Сарр (1:1), 69

И

В

Н

П

М

О

1

Ливерпуль

30

22

7

1

70-27

73

2

Арсенал

30

17

10

3

55-25

61

3

Ноттингэм

30

17

6

7

50-35

57

4

Челси

30

15

7

8

54-37

52

5

Манчестер Сити

30

15

6

9

57-40

51

6

Ньюкасл

29

14

5

9

49-39

50

7

Астон Вилла

30

13

9

8

44-45

48

8

Брайтон

30

12

11

7

48-45

47

9

Фклхэм

30

12

9

9

44-40

45

10

Борнмут

30

12

8

10

49-38

44

11

Брентфорд

30

12

5

13

51-47

41

12

Кристал Пэлас

29

10

10

9

37-34

40

13

Манчестер Юнайтед

30

10

7

13

37-41

37

14

Тоттенхэм

30

10

4

16

55-44

34

15

Эвертон

30

7

13

10

32-37

34

16

Вест Хэм

30

9

7

14

33-50

34

17

Вульверхэмптон

30

8

5

17

41-58

29

18

Ипсвич

30

4

8

18

30-63

20

19

Лестер

30

4

5

21

25-67

17

20

Саутгемптон

30

2

4

24

22-71

10

İdman.biz

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