Хейлунн, вратарь-неудачник и еще три игрока, которых почему-то не стали продавать в январе

Эти пятеро точно не готовы играть в лучших клубах Европы

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Football365 составил список из пяти игроков, которых вряд ли продадут до закрытия январского окна, хотя им точно пора искать новую команду.



Отчаянные попытки «Арсенала» найти нападающего, несмотря на заверения Микеля Артеты в том, что клуб подпишет только идеального кандидата, вызывают улыбку.

«Манчестер Юнайдет» с трудом избавился от Маркуса Рашфорда, который проведет вторую половину сезона в «Астон Вилле». Рубен Аморим наконец-то может вздохнуть с облегчением.

На самом деле, впереди еще немало интересных событий, но некоторые игроки, несмотря на все проблемы, все равно останутся в своих клубах. В их случае это можно назвать большим везением.

Но летом клубы наверняка постараются расстаться с этими футболистам, если во второй половине сезона они продолжат оставаться в тени партнеров.

Роберт Санчес («Челси»)

Из-за ошибок Санчеса «Челси» пропустил пять мячей в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Более того, это новый антирекорд для лондонского клуба. Ничего подобного до сих пор не случалось, испанец стал первым, кто умудрился совершить столько «привозов». А ведь позади только первая половина сезона, страшно представить, что будет дальше.

В недавнем матче против «Манчестер Сити» Санчес 19 раз терял мяч, именно из-за его непонятных действий отличился Эрлинг Холанн.

Энцо Мареска утверждает, что по-прежнему «доверяет» Санчесу, и, что еще более странно, он продолжает защищать вратаря-неудачника.

«А сколько раз Кайседо ошибался с передачами?», — так Мареска реагирует на критику в адрес Санчеса.

Мареска сознательно игнорирует разницу между ошибками вратаря и полузащитника — как, впрочем, и руководство «Челси», которое продолжает прятать голову в песок, не желая признавать очевидную необходимость подписания нового голкипера.

Дошло до того, что мы уже изучаем родословную Санчеса в поисках следов какой-нибудь мафиозной семьи, которая заставляет хозяина «Челси» Бехдада Эгбали, держать Роберта в команде.

От вратаря требуется, в первую очередь, стабильность, тогда как в игре Санчеса постоянно наблюдаются перепады. С этим вратарем «Челси» вряд ли сможет бороться за трофеи.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

«Ливерпуль» стал главным претендентом на титул в АПЛ и завершил на первом месте общий этап Лиги чемпионов, несмотря на то, что их самый дорогой игрок превратился в главное разочарование. Как ни странно, это говорит о том, что клуб умеет работать на трансферном рынке.

Если бы Нуньес соответствовал своей трансферной стоимости, мы бы сейчас наблюдали, возможно, лучшую команду в истории АПЛ. Как известно, «Ливерпуль» заплатил за уругвайского нападающего 85 миллионов фунтов. Однако игра Дарвина четко указывает на то, что клуб явно переплатил за него.

В отличие от остальных игроков в этом списке, Нуньеса «спасло» лишь то, что остальные нападающие «Ливерпуля» находятся в отличной форме и способны компенсировать его постоянные ошибки и упущенные моменты.

Сейчас уже почти не осталось сомнений в том, что Нуньес просто не готов к роли главного нападающего в одном из лучших клубов Европы.

Расмус Хейлунн («Манчестер Юнайтед»)

Довольно часто можно услышать о том, что проблемы Хейлунна связаны, в первую очередь, с нехваткой моментов. Это справедливое замечание. Ситуаций, когда бы Расмусу пришлось хвататься за голову после упущенного шанса, действительно не так уж и много.

Однако в отсутствии моментов есть и его вина, а не только партнеров. О каких моментах может идти речь, если он не умеет придержать мяч, когда команда пытается подойти к чужим воротам?

Атаки «Манчестер Юнайтед» очень часто рушатся из-за частых потерь Хейлунна, которому нужно поработать над приемом мяча.

Интересно, что когда сэр Джим Рэтклифф и INEOS только пришли в клуб, Хейлунн был одним из трех неприкасаемых игроков вместе с Кобби Мейну и Алехандро Гарначо.

Известно, что целый ряд клубов хотел бы приобрести Мейну и Гарначо, тогда как серьезный интерес к Хейлунну просто отсутствует. Но откуда ему взяться, если нападающий за 75 миллионов евро не может нормально принять мяч.

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Честно говоря, мы до сих пор так и не поняли, зачем Пеп Гвардиола вернул Гюндогана в Манчестер.

Раньше у немецкого полузащитника тоже была непонятная роль, но благодаря своим незаметным передвижениям по полю он мог запросто ускользнуть от внимания, если за ним не следить.

Сейчас же все иначе: кажется, у него вообще нет никакой роли. Сложно сказать, что произошло за год в «Барселоне», но в «Сити» он вернулся без той самой детали, которая делала его классным футболистом.

Все эти оправдания про «без Родри так тяжело», на которые он, вероятно, ссылается, уже давно никого не интересуют. В этом сезоне их уже неоднократно развенчали — например, во втором тайме против «Брюгге», когда «Ман Сити» спокойно совершил камбэк без Гюндогана.

Сам Гюндоган, должно быть, в таком же недоумении, как и все остальные: «Манчестер Сити» потратил в январе 130 миллионов фунтов, но при этом до сих пор не купил замену Родри.

Леон Бейли («Астон Вилла»)

Один из самых раздражающих игроков в Премьер-лиге. Кажется, никто не делает это с такой регулярностью, как он: сначала создает себе пространство для удара или подачи, после чего выбирает менее удобный вариант.

У Бейли есть удивительная способность одновременно выглядеть как один из лучших вингеров мира и как человек, который может на ровном месть споткнуться и потерять мяч.

Один гол и три ассиста в 28 матчах - это просто кошмарная статистика для атакующего игрока, чья команда выступает в Лиге чемпионов. И хотя приход Дониэлла Маленa пока не отправил Бейли на скамейку, кажется, его время в «Астон Вилле» подходит к концу.

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