Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО

Объявлен состав символической молодежной сборной Европы.
İdman.biz сообщает, что IFFHS сформировал сборную континента U-20.
Команда сформирована по схеме 3-4-3. В число лучших одиннадати также входит турок Арда Гюлер.
Вратарь: Гийом Рестес (Франция);
Защитники: Рико Льюис (Англия), Пау Кубарси (Испания), Лени Йоро (Франция);
Полузащитники: Арда Гюлер (Турция), Коби Майну (Англия), Уоррен Заир Эмери (Франция), Жоау Невеш (Португалия);
Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Эван Фергюсон (Ирландия), Матис Тель (Франция).
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