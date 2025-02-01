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Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО

Мировой футбол
Новости
1 Февраля 2025 15:18
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Арда Гюлер в составе сборной Европы - ФОТО

Объявлен состав символической молодежной сборной Европы.

İdman.biz сообщает, что IFFHS сформировал сборную континента U-20.

Команда сформирована по схеме 3-4-3. В число лучших одиннадати также входит турок Арда Гюлер.

Вратарь: Гийом Рестес (Франция);

Защитники: Рико Льюис (Англия), Пау Кубарси (Испания), Лени Йоро (Франция);

Полузащитники: Арда Гюлер (Турция), Коби Майну (Англия), Уоррен Заир Эмери (Франция), Жоау Невеш (Португалия);

Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Эван Фергюсон (Ирландия), Матис Тель (Франция).

İdman.biz

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