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РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
1 Февраля 2025 10:12
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РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов

Определилось время проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что УЕФА объявил расписание игр.

Этап откроется матчем «Брест» - ПСЖ. Первые матчи состоятся 11-12 февраля, ответные - 18-19.

Лига Чемпионов

Плей-офф, первые игры

11 февраля

21:45. Брест – ПСЖ
00:00. Ювентус – ПСВ
00:00. Манчестер Сити – Реал Мадрид
00:00. Спортинг – Боруссия Д

12 февраля

21:45. Клуб Брюгге – Аталанта
00:00. Монако – Бенфика
00:00. Селтик – Бавария Мюнхен
00:00. Фейеноорд – Милан

Ответные игры

18 февраля

21:45. Милан - Фейеноорд
00:00. Бенфика - Монако
00:00. Бавария Мюнхен - Селтик
00:00. Аталанта - Клуб Брюгге

19 февраля

21:45. Боруссия Д - Спортинг
00:00. ПСЖ - Брест
00:00. ПСВ - Ювентус
00:00. Реал Мадрид - Манчестер Сити

İdman.biz

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