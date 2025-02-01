РАСПИСАНИЕ плей-офф Лиги чемпионов

Определилось время проведения матчей плей-офф Лиги чемпионов.
İdman.biz сообщает, что УЕФА объявил расписание игр.
Этап откроется матчем «Брест» - ПСЖ. Первые матчи состоятся 11-12 февраля, ответные - 18-19.
Лига Чемпионов
Плей-офф, первые игры
11 февраля
21:45. Брест – ПСЖ
00:00. Ювентус – ПСВ
00:00. Манчестер Сити – Реал Мадрид
00:00. Спортинг – Боруссия Д
12 февраля
21:45. Клуб Брюгге – Аталанта
00:00. Монако – Бенфика
00:00. Селтик – Бавария Мюнхен
00:00. Фейеноорд – Милан
Ответные игры
18 февраля
21:45. Милан - Фейеноорд
00:00. Бенфика - Монако
00:00. Бавария Мюнхен - Селтик
00:00. Аталанта - Клуб Брюгге
19 февраля
21:45. Боруссия Д - Спортинг
00:00. ПСЖ - Брест
00:00. ПСВ - Ювентус
00:00. Реал Мадрид - Манчестер Сити
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