Определились все участники клубного ЧМ-2025

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», стали известны все участники клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. В турнире примут участие 32 национальные команды.

«Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Боруссия», «Порту», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус» «Ред Булл Зальцбург», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Монтеррей», «Сиэтл», «Леон», «Пачука», «Интер Майами», «Аль-Хиляль», «Урава Рэд», «Аль-Айн», «Ульсан», «Аль Ахли», «Видад», «Сандаунз», «Тунис» и «Окленд Сити».

Жеребьёвка состоится 5 декабря. Клубный ЧМ - 2025 пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

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