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ESPN представил символическую сборную из лучших игроков в истории "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2024 22:44
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ESPN представил символическую сборную из лучших игроков в истории "Барселоны"

İdman.biz сообщает, что американский спортивный портал ESPN объявил символическую сборную лучших игроков в истории «Барселоны», отобранную в честь 125-летия основания клуба.

Вратарь: Виктор Вальдес.

Защитники: Дани Алвес, Роналд Куман, Карлес Пуйоль.

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Суарес Мирамонтес, Йохан Круифф.

Нападающие: Лионель Месси, Ладислао Кубала, Роналдиньо.

Напомним, что после 14 туров «Барселона», набравшая 34 очка, лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда располагается на третьем месте. На счету подопечных Ханс-Дитера Флика 12 очков в пяти матчах.

İdman.biz

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