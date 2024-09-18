Лига чемпионов: "Манчестер Сити" против "Интера"

Сегодня состоятся очередные матчи первого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день пройдут 6 матчей.
Центральный матч дня состоится в Англии. «Манчестер Сити» примет «Интер». Финалист прошлого года «Боруссия Дортмунд» станет гостем «Брюгге» в Бельгии.
Лига чемпионов УЕФА
18 сентября
Первый тур
20:45. «Болонья» – «Шахтер»
20:45. «Спарта Прага» — «Зальцбург»
23:00. «Селтик» — «Слован»
23:00. «Брюгге» — «Боруссия Дортмунд»
23:00. «Манчестер Сити» — «Интер»
23:00. ПСЖ – «Жирона»
Отметим, что игры первого тура пройдут 3 дня.
İdman.biz