Лига чемпионов: "Манчестер Сити" против "Интера"

Сегодня состоятся очередные матчи первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день пройдут 6 матчей.

Центральный матч дня состоится в Англии. «Манчестер Сити» примет «Интер». Финалист прошлого года «Боруссия Дортмунд» станет гостем «Брюгге» в Бельгии.

Лига чемпионов УЕФА

18 сентября

Первый тур

20:45. «Болонья» – «Шахтер»

20:45. «Спарта Прага» — «Зальцбург»

23:00. «Селтик» — «Слован»

23:00. «Брюгге» — «Боруссия Дортмунд»

23:00. «Манчестер Сити» — «Интер»

23:00. ПСЖ – «Жирона»

Отметим, что игры первого тура пройдут 3 дня.

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