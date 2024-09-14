Английская Премьер-лига: Чемпион обыграл "Брентфорд"

Стартовал четвертый тур английской Премьер-лиги.
İdman.biz сообщает, что последний чемпион встречался на своем поле с «Брентфордом».
«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд.
Английская Премьер-лига
IV тур
14 сентября
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3
«Брайтон» – «Ипсвич» – 0:0
«Кристал Пэлас» – «Лестер» – 2:2
«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 1:1
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 0:1
«Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 2:1
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:2
«Борнмут» — «Челси»
15 сентября
«Тоттенхэм» — «Арсенал»
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
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