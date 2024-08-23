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Бундеслига начинается

Мировой футбол
Новости
23 Августа 2024 14:54
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Бундеслига начинается

Сегодня в немецкой Бундеслиге начинается новый сезон матчем между «Боруссией Менхенгладбах» и «Байером» из Леверкузена.

İdman.biz сообщает, что "Бавария" выиграла больше всего чемпионств в национальном первенстве, начавшемся в 1903 году с чемпионства "Лейпцига", а с сезона 1963/1964, проходившего под названием Бундеслига, - 33 раза.

На счету «Нюрнберга» 9 чемпионств, у «Боруссии» Дортмунд - 8. Всего титул завоевали 29 команд, и только 13 из них сделали это в ходе Бундеслиги. Последний чемпион - «Байер» из Леверкузена.

Среди участников текущего сезона самую давнюю историю имеет 178-летний «Хайденхайм», основанный в 1846 году. «Штутгарт» был основан в 1893 году.

Среди участников нового сезона Бундеслиги самые возрастные игроки в "Унионе Берлин" (средний возраст - 26,41). Самая молодая команда у «Штутгарта» (23,39).

Половину из 18 клубов тренируют местные тренеры, другие - иностранные тренеры. Самый возрастной тренер работает в «Бохуме». Немецкому специалисту Петеру Зайдлеру 62 года. Самый молодой - 36-летний турецкий тренер Нури Шахин, который тренирует дортмундскую «Боруссию».

Первый тур

23 августа

«Боруссия» М. - «Байер»

24 августа

«Аугсбург» — «Вердер»
«Фрайбург» — «Штутгарт»
«Хоффенхайм» — «Хольштайн»
«Майнц» — «Унион» Б.
«Лейпциг» — «Бохум»
«Боруссия» Д. - «Айнтрахт»

25 августа

«Вольфсбург» — «Бавария»
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»

Вугар Мамедов

İdman.biz

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