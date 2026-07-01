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Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира — Романо

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 01:40
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Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира — Романо

Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Нидерланды уступили в 1/16 финала сборной Марокко в послематчевой серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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