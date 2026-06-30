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"Милан" объявил о приобретении нападающего Гонсалу Рамуша

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 22:24
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"Милан" объявил о приобретении нападающего Гонсалу Рамуша

Нападающий национальной команды Португалии Гонсалу Рамуш перешел из "Пари Сен-Жермен" в "Милан". Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте "россонери".

Футболист подписал с итальянским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года.

В прошедшем клубном сезоне Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам сезона-2025/2026 "Милан" занял пятое место в турнирной таблице Серии А.

İdman.Biz
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