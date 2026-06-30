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Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2026 23:54
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Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд превзошел пятикратного обладателя "Золотого мяча", форварда команды Португалии Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира по футболу, сообщает İdman.Biz.

Холанд забил победный гол в матче 1/16 финала против команды Кот-д'Ивуара (2:1). Он провел первую игру в плей-офф на мировых первенствах. Роналду, который провел восемь встреч на вылет на чемпионатах мира, не сделал в них ни одного результативного действия.

Однако сборной Португалии еще предстоит провести матч 1/16 финала на проходящем турнире. В ночь на 3 июля она сыграет против команды Хорватии.

İdman.Biz
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