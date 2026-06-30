"Атлетико" объявил о переходе Алехандро Гримальдо из "Байера" - ФОТО

Испанский левый защитник Алехандро Гримальдо перебрался в мадридский "Атлетико" из леверкузенского "Байера". Как передает İdman.Biz, об этом официально сообщила пресс-служба "матрасников". Клубы достигли соглашения о трансфере, а с самим футболистом был заключен контракт до лета 2030 года.

"Добро пожаловать, Гримальдо!" — говорится в сообщении пресс-службы "Атлетико" на официальном сайте команды.