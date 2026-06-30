"Монако" выкупил Ансу Фати у "Барселоны"

Испанский вингер Ансу Фати перешел из "Барселоны" в "Монако". Как передает İdman.Biz, о полноценном трансфере 23-летнего игрока в клуб Лиги 1 официально сообщила пресс-служба "сине-гранатовых" в соцсети X. Футболист выступал за французскую команду с лета прошлого года на правах аренды.

Как говорится на официальном сайте "Монако", клуб активировал опцию выкупа Фати, которая была прописана в арендном соглашении с каталонцами. Сам футболист подписал со своей новой командой четырехлетний контракт — до июня 2030 года.

В минувшем сезоне Ансу Фати принял участие в 25 матчах за "Монако" в чемпионате Франции. В них испанец отметился 11 забитыми мячами.