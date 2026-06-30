Экс-футболист АПЛ получил долю наследства отца, хотя не был указан в завещании - ФОТО

Бывший футболист английской Премьер-лиги (АПЛ) Марлон Кинг выиграл судебный спор, связанный с наследством его отца.

Как сообщает İdman.Biz, экс-нападающий получил право на долю имущества своего покойного отца Карла Винсента Кинга, которое оценивается в 650 100 фунтов стерлингов (около 1,45 млн манатов).

Марлон Кинг, ранее выступавший за "Уотфорд", "Уиган" и "Шеффилд Юнайтед", был исключен из завещания отца. В документе указывалось, что его намеренно лишили права на наследство и не хотели оставлять ему какую-либо часть имущества. Однако суд пришел к выводу, что завещание не было оформлено в соответствии с требованиями закона. Судья установил, что документ не был подписан свидетелями в необходимом порядке. В результате завещание признали недействительным, а имущество постановили разделить поровну между тремя детьми умершего.

Таким образом, Марлон Кинг получил право на треть наследства отца. Кроме того, его брат Марвин Кинг, назначенный исполнителем завещания, должен оплатить две трети судебных расходов — 17 066,94 фунта стерлингов, что составляет около 39 634 манатов.

Марвин Кинг раскритиковал брата после решения суда.

"Ты миллионер, ты не пришел на похороны отца, но появился, чтобы забрать треть наследства. Я до сих пор не могу этого понять", — заявил он.

Марлон Кинг не согласился с обвинениями. По его словам, он заранее сообщил брату, что не сможет присутствовать на похоронах, и никогда не просил отца включать его в завещание. Бывший футболист также отметил, что представленные в суде доказательства подтверждают законность принятого решения.

Отметим, что 46-летний Марлон Кинг за карьеру провел 66 матчей в АПЛ. Он также сыграл 24 встречи за сборную Ямайки.

Карл Винсент Кинг умер 1 марта 2025 года от инфекции, возникшей после операции по замене сердечного клапана. Согласно судебным документам, он стал первым пациентом в Великобритании, которому был имплантирован искусственный сердечный клапан такого типа.