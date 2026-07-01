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"Ковентри" продлил контракт с Лэмпардом после выхода в АПЛ

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 00:12
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"Ковентри" продлил контракт с Лэмпардом после выхода в АПЛ

Английский футбольный клуб "Ковентри" продлил контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2028/29. Прежний контракт был рассчитан до лета 2027 года.

Лэмпарду 48 лет. Он тренирует "Ковентри" с ноября 2024 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне стала победителем Чемпионшипа и вышла в Английскую премьер-лигу (АПЛ) - сильнейший дивизион чемпионата страны.

До перехода в "Ковентри" Лэмпард исполнял обязанности главного тренера "Челси" с апреля по июнь 2023 года. С 2022 по 2023 год он возглавлял английский "Эвертон". Ранее он руководил "Челси" (2019-2021) и английским "Дерби Каунти" (2018-2019).

İdman.Biz
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