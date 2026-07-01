1 Июля 2026
RU

УЕФА оштрафовал ряд клубов за нарушение правил ФФП

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 04:31
27
УЕФА оштрафовал ряд клубов за нарушение правил ФФП

По итогам финансового мониторинга сезона-2025/26 УЕФА оштрафовал несколько клубов за несоблюдение правил, касающихся футбольных доходов и соотношения трат на состав к прибыли. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте союза.

Проверка охватывала трехлетний период (финансовые годы 2023–2025) и анализировала сделки по продаже активов, обменам игроков и трансферам между связанными сторонами. Доходы от таких операций не были признаны соответствующими требованиям, что привело к необходимости корректировок со стороны клубов.

Нарушения по доходам: штрафы получили "Ньюкасл", "Ювентус", "Ницца", "Санта-Клара", "Астана" и "Партизан".

  • "Ювентус" понес самое суровое наказание — штраф в размере 20 млн евро, из которых 14 млн являются условными (взыскиваются только при рецидиве).
  • "Ньюкасл" оштрафован на 10 млн евро (7 млн — условно).
  • "Ницца" и "Санта-Клара" доказали временный характер нарушений. Французский клуб заплатит 2 млн евро (из них 1,7 млн — условно), португальский — 1 млн евро (850 тыс. — условно).
  • "Астана" и "Партизан" допустили незначительные нарушения и были оштрафованы на 100 тысяч и 200 тысяч евро соответственно.

Клубы обязались устранить несоответствия в течение трех лет.

Отдельно была проведена проверка соблюдения лимита, согласно которому расходы на футболистов не должны превышать 70% от дохода клуба за календарный год (по итогам 2025 года). Нарушителями стали "Астон Вилла", "Челси", "Ньюкасл", "Ноттингем", "Ницца", "Страсбур", "АЕК", "Фиорентина" и "Фенербахче".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Александр Серлот не помнит матч, в котором Норвегия проиграла Азербайджану — КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ — ВИДЕО
03:04
Мировой футбол

Александр Серлот не помнит матч, в котором Норвегия проиграла Азербайджану — КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ — ВИДЕО

А мы помним
ЧМ-2026: Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:58
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Там она встретится со сборной Парагвая

Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира
02:02
ЧМ-2026

Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира

Для 27-летнего француза этот гол стал 17-м в 18 матчах на ЧМ
Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира — Романо
01:40
Мировой футбол

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира — Романо

Куман возглавлял национальную команду с 2023 года
"Ковентри" продлил контракт с Лэмпардом после выхода в АПЛ
00:12
Мировой футбол

"Ковентри" продлил контракт с Лэмпардом после выхода в АПЛ

Новое трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29
Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу
30 Июня 23:54
Мировой футбол

Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф на чемпионатах мира по футболу

Для этого норвежцу потребовалось сыграть всего в одном матче

Самое читаемое

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника