УЕФА оштрафовал ряд клубов за нарушение правил ФФП

По итогам финансового мониторинга сезона-2025/26 УЕФА оштрафовал несколько клубов за несоблюдение правил, касающихся футбольных доходов и соотношения трат на состав к прибыли. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте союза.

Проверка охватывала трехлетний период (финансовые годы 2023–2025) и анализировала сделки по продаже активов, обменам игроков и трансферам между связанными сторонами. Доходы от таких операций не были признаны соответствующими требованиям, что привело к необходимости корректировок со стороны клубов.

Нарушения по доходам: штрафы получили "Ньюкасл", "Ювентус", "Ницца", "Санта-Клара", "Астана" и "Партизан".

"Ювентус" понес самое суровое наказание — штраф в размере 20 млн евро, из которых 14 млн являются условными (взыскиваются только при рецидиве).

"Ньюкасл" оштрафован на 10 млн евро (7 млн — условно).

"Ницца" и "Санта-Клара" доказали временный характер нарушений. Французский клуб заплатит 2 млн евро (из них 1,7 млн — условно), португальский — 1 млн евро (850 тыс. — условно).

"Астана" и "Партизан" допустили незначительные нарушения и были оштрафованы на 100 тысяч и 200 тысяч евро соответственно.

Клубы обязались устранить несоответствия в течение трех лет.

Отдельно была проведена проверка соблюдения лимита, согласно которому расходы на футболистов не должны превышать 70% от дохода клуба за календарный год (по итогам 2025 года). Нарушителями стали "Астон Вилла", "Челси", "Ньюкасл", "Ноттингем", "Ницца", "Страсбур", "АЕК", "Фиорентина" и "Фенербахче".