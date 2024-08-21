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Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле

Мировой футбол
Новости
21 Августа 2024 12:27
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Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает восстановление после травмы.

Как сообщает журналист Эрнан Клаус в соцсетях, Месси продолжает тренироваться по индивидуальной программе, но уже скоро приступит к тренировкам в общей группе. Не исключено, что нападающий сможет сыграть в матче с «Чикаго Файр», который состоится 1 сентября, но приоритетная задача - возвращение в строй к игре с «Филадельфией Юнион» (14 сентября).

Футболист получил травму лодыжки 15 июля в финале Кубка Америки с национальной командой Колумбии (1:0) и был заменён на 64-й минуте матча.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

İdman.biz

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