Еще одна сборная претендует на Черчесова

Станислав Черчесов, который, по информации СМИ, претендует на должность главного тренера сборной Азербайджана, попал в сферу интересов другой команды.

İdman.biz сообщает, что российский специалист, имя которого часто фигурирует в новостях о вакантном месте наставника нашей сборной, теперь является одним из основных кандидатов в сборную Казахстана.

Российская пресса утверждает, что он заменит Магомеда Адиева, покинувшего сегодня свой пост. Ожидается, что возможное назначение 60-летнего специалиста будет официально оформлено не раньше товарищеского матча со сборной Азербайджана. Наша команда встретится с Казахстаном 11 июня в Венгрии.

Отметим, что последним местом работы Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош».

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