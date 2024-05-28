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Определился новый главный тренер "Челси"

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2024 17:44
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Определился новый главный тренер "Челси"

Определился новый главный тренер «Челси», который расстался с Маурисио Почеттино.

Как сообщает İdman.biz, клуб договорился с итальянским специалистом Энцо Мареской.

Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Он сообщил, что с 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год.

Мареска завоевал титул победителя Чемпионшипа с «Лестером». Энцо в разное время работал ассистентом Пепа Гвардиолы, Мануэля Пеллегрино и Винченцо Монтеллы.

Отметим, что тренер был главным тренером U-23 "Манчестер Сити" и "Пармы", а также "Лестера".

İdman.biz

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