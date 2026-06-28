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Скончался экс-капитан дортмундской "Боруссии" Вольфганг Пауль, выигравший Кубок кубков‑1966

Мировой футбол
Новости
28 Июня 2026 19:48
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Скончался экс-капитан дортмундской "Боруссии" Вольфганг Пауль, выигравший Кубок кубков‑1966

Бывший капитан дортмундской "Боруссии" Вольфганг Пауль скончался на 87‑м году жизни после продолжительной болезни, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу футбольного клуба.

"Эта новость невероятно нас огорчила. Вольфганг был скромным, простым человеком. Верный, честный человек, поистине прекрасный. Икона клуба. Я буду очень по нему скучать. Наши мысли обращены к его семье", — сказал президент клуба Ханс‑Йоахим Ватцке.

Пауль на протяжении всей клубной карьеры играл за "Боруссию", провел в составе команды 240 матчей. В 1963 году он стал чемпионом Германии, в 1965‑м выиграл Кубок страны, а в 1966‑м — Кубок обладателей кубков, это первый европейский трофей команды. Пауль вошел в состав сборной ФРГ на чемпионат мира‑1966, но не принял участия ни в одном матче. Немецкая команда дошла до финала турнира, где уступила сборной Англии — 2:4 после дополнительного времени.

İdman.Biz
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