Не оверпРайс: опорник "Арсенала" доказал, что стоит своих денег

Рассказываем, как бывший капитан «Вест Хэма» выходит на новый уровень.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Деклан Райс на своем примере показал, что иногда трансферная стоимость игрока – всего лишь цифры. Он присоединился к «Арсеналу» прошлым летом по сделке, которая обошлась «канонирам» в 100 млн фунтов основной суммой и 5 миллионов бонусами. Это самый дорогой трансфер в истории «пушкарей» и третий по величине в английской Премьер-лиге. Больше в АПЛ платили только за Джека Грилиша и Энцо Фернандеса. А за Мойсеса Кайседо заплатили столько же, сколько и за Райса.

Большая трансферная сумма неизбежно и справедливо создает давление. Было много случаев, когда игроки сталкивались с этим на протяжении карьеры. От трудностей Фернандо Торреса после его перехода в «Челси» за 50 млн фунтов до Поля Погба за 86 миллионов, так и не реализовавшего свой потенциал в «Манчестер Юнайтед», история Премьер-лиги полна примеров дорогостоящих провалов. Но если другим футболистам по-прежнему есть что доказывать, Райс уже отплатил «Арсеналу» за вложенные в него средства. Если «канониры» станут чемпионами, это станет еще очевиднее.

Безусловно, игровые способности Деклана выходят на первый план, но доступность делает его еще более ценным. Это точно было одной из причин, по которой за него заплатили столь большую сумму. Райс провел в старте 175 из 190 матчей АПЛ в период с сезонов 2018/19 по 2022/23 за «Вест Хэм», а в нынешней кампании он лишь раз не вышел на поле с первых минут. Но даже в той игре против «Лутона» 25-летний хавбек появился со скамейки запасных. Он также вышел в стартовом составе в девяти из десяти матчей Лиги чемпионов.

Его доступность каждую неделю объясняется не только впечатляющей физической подготовкой. У Деклана образцова дисциплина, особенно для игрока, чья роль основана на прерывании атак и отборе мяча. В текущем сезоне он 160 раз возвращал владение мячом своей команде, но совершил всего 28 фолов. Для сравнения, Кайседо, у которого столько же возвратов, 44 раза нарушил правила. Алексис Макаллистер вернул мяч 180 раз, но совершил 46 фолов. У Дугласа Луиса 45 нарушений. Родри – возможно, лучший опорник в мире, – отбирает мяч и совершает фолы примерно в тех же пропорциях, что и Райс: на его счету 199 возвратов владения и 36 фолов.

За весь сезон Деклан получил всего 4 желтые карточки и ни одной красной. У Кайседо 9 предупреждений, и хотя у него нет удалений, возможно, ему повезло несколько раз избежать серьезного наказания. У него были серьезные фолы на Жереми Доку в матче АПЛ, а также на Райане Гравенберхе и Энтони Гордоне в играх Кубка лиги. У Макаллистера 6 желтых карточек и одна красная, у Луиса 10 предупреждений. У Родри 8 желтых карточек и одна красная. Все они пропустили хотя бы один матч из-за дисквалификации. Райс не пропустил ни одного, выступая каждую неделю, что помогает и ему самому, и его команде.

Его влияние на игру выходит далеко за рамки способности отбирать мячи – хотя многие считают его просто опорником, и, вероятно, большинство полагало, что именно для этой роли он и был подписан. Правда в том, что Деклан слишком мобилен и предлагает слишком много вариантов для владения мячом. Он не ограничивается только срывом атак соперника. Райс – элитный полузащитник, который предлагал много возможностей для продвижения мяча вперед в «Вест Хэме», а Микель Артета в этом сезоне вывел его на еще более высокий уровень.

Самые яркие выступления Деклана за «Арсенал» произошли тогда, когда Жоржиньо играл на позиции самого глубокого полузащитника, что позволяло Райсу более свободно действовать в атаке на позиции «восьмерки». Ранее в этом сезоне, когда Томас Парти боролся с травмой, а Жоржиньо был неубедителен, Деклан большую часть времени действовал из глубины. Но во второй половине кампании Райс перешел на более продвинутую позицию, опираясь на защиту Жоржиньо. Результаты были впечатляющими.

Райс все чаще оказывается в штрафной площади соперника. Он проводит лучший сезон в плане результативности, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач в нынешней кампании АПЛ. Тренер явно поддерживает его стремление двигаться дальше. В своих первых 25 матчах за «Арсенал» Деклан коснулся мяча в штрафной площади соперника всего 23 раза (и 6 из них произошло в одном матче – против «Брайтона» в декабре) – в среднем менее одного раза за игру. В последних 10-ти матчах он совершил 33 касания в штрафной площади соперника – в среднем 3,7 за игру.

Его способность удерживать мяч помогает ему продвигаться вперед, и он выполняет большую работу, превращая защиту «пушкарей» в атаку. Это имеет важное значение для того, чтобы «канониры»» могли заставить соперника вернуться к своим воротам и занять оборонительную позицию, покинув половину поля «Арсенала». В то время как более скромным командам, возможно, придется играть в основном длинными передачами, а затем искать удачу в единоборствах, Райс помогает «пушкарям» сохранять владение мячом, оттесняя соперника назад.

Недавно Деклан добавил еще одно умение в свой послужной список, подавая угловые «канониров» с левого фланга. Он стал это делать только в январе, но оказался эффективным выбором для стандартов, даже если его выход из штрафной устранит приличную воздушную угрозу для команды. Из всех игроков Премьер-лиги, подавших более 15 угловых в этом сезоне, у Райса самый высокий средний показатель ожидаемых результативных передач (0,04 на одну подачу). Конечно, в этом заслуга не только самого Деклана, он во многом связан с работой игроков, замыкающих его прострелы и навесы, но все равно впечатляет то, что он добавил еще одну опцию в свою игру.

Подписание Райса изменило ситуацию в «Арсенале». Сейчас сложно назвать какую-то слабость в его игре. Вне зависимости от того, выиграют ли «канониры» титул в этом сезоне, с Декланом они, похоже, будут готовы бороться за лидерство в Премьер-лиге еще долгие годы. Трудно сказать, какова его реальная стоимость на трансферном рынке. Но сколько бы за него не заплатили, эти деньги уже потрачены не зря. По материалам The Analyst

​İdman.biz