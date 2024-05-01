Лига Чемпионов: 4 гола в Мюнхене - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, один матч состоялся в рамках первых игр.

Два европейских гранда встретились в Мюнхене. В матче «Бавария» - «Реал» было забито 4 мяча. Хотя «Реал» ушёл на перерыв с преимуществом, мюнхенцы в начале второго тайма забили 2 гола. Ближе к концу мадридскому клубу удалось избежать поражения с помощью пенальти.

Отметим, что в другом полуфинале 1 мая дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ».

Лига чемпионов

Полуфинал, первый матч

30 апреля

23:00. «Бавария» – «Реал» – 2:2

Голы: Сане, 53. Кейн, 57 (пен.) – Винисиус, 24; 83 (пер.)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция).

Мюнхен. «Альянс Арена»

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