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"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2024 17:11
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"Карабах" в шаге от европейского рекорда

«Карабах» продолжает демонстрировать результативность в домашних матчах Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов.

В последнем домашнем матче сезона команда Гурбана Гурбанова обыграла «Туран Товуз» со счетом 4:3. В этом матче «Карабах» увеличил свою серию до 14. Это повторение 3-го результата среди продолжающихся серий европейских клубов. У «Карабаха» тот же результат, что и у ТНС (Уэльс).

Лишь два клуба опережают чемпиона Азербайджана. «Викингур» в Исландии и «Спортинг» в Португалии забивают минимум 2 гола в 15 домашних матчах подряд. Агдамский клуб, находящийся в шаге от рекорда, сможет продолжить серию в следующем сезоне.

Отметим, что в последнем матче чемпионата команда Гурбанова будет гостем «Араз-Нахчывана».

İdman.biz

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