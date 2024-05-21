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Выбор Гарета Саутгейта на ЕВРО-2024: 33 игрока

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 23:03
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Выбор Гарета Саутгейта на ЕВРО-2024: 33 игрока

Объявлен предварительный состав сборной Англии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Гарет Саутгейт отправил приглашения 33 игрокам.

Как и ожидалось, за пределами чемпионата остались Рис Джеймс, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон. Ему предстоит к 7 июня определить финальный список из 26 игроков, которые примут участие в ЕВРО в Германии. В групповом этапе Англия встретится со Словенией, Данией и Сербией.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»);

Защитники: Каррад Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Куахи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джо Гомес, Карелл Куанса (оба «Ливерпуль»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Куртис Джонс (оба — «Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Адам Уоттон («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джуд Беллингем («Реал», Испания), Кэррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эз («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Иван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отметим, что ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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