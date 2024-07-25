"Сумгаит" открыл счет, но... - ВИДЕО

«Сумгаит» сегодня провел свою первую игру в Лиге Конференций.

Как сообщает İdman.biz, команда Самира Абасова начала второй квалификационный раунд дома.

Сумгаитцы принимали венгерский «Фехервар». Команда Самира Абасова, хорошо начавшая игру, открыла счет на 20-й минуте. Отличился Сабухи Абдуллазаде. Но спустя 11 минут защитник «Сумгаита» Мурад Хачаев получил красную карточку, которая перечеркнула планы команды. «Фехервар» забил 2 гола и получил большое преимущество накануне ответного матча.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 31 июля.

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Первая игра

25 июля

20:00. «Сумгаит» – «Фехервар» (Венгрия) - 1:2

Гол: Сабухи Абдуллазаде (20); Тобиас Кристенсен (39), Чаба Спандлер (52)

Красная карточка: Мурад Хачаев (31)



Судья: Флориан Лата (Албания)

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннатов, 7. Ровлан Мурадов, 14. Эльвин Бадалов (к), 17. Мурад Хачаев, 3. Славиша Радович, 19. Рой Кехат, 8. Сабухи Абдуллазаде, 11. Фернандо Медейрос, 23. Джордан Резабала, 9. Никола Вуйнович, 10. Рахим Садыхов

Главный тренер: Самир Абасов

«Фехервар»: 22. Балаш Тёт, 7. Сабоч Шон, 4. Чаба Спандлер, 31. Никола Серафимов, 8. Богдан Мельник, 99. Милан Петё, 27. Бенце Беди, 14. Арон Сонгвай (к), 20. Тобиас Кристенсен, 77. Катона, 9. Недж Градисар

Главный тренер: Томас Пит

Городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

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