"Зира" против словацкого клуба - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Зира», вице-чемпион Премьер-лиги Азербайджана, играет очередной матч в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что команда Рашада Садыхова принимает участие в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Бакинский клуб, рано попрощавшийся с Лигой Европы, начал третий клубный турнир континента с домашнего матча. Наш представитель принимает клуб ДАК 1904 из Словакии.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 1 августа.

Лига Конференций

II квалификационный раунд

Первая игра

25 июля

20:30. «Зира» - ДАК 1904 (Словакия) - 4:0

Гол: Рафаэль Утциг (29), Жуниор Мартинс (31), Давит Волков (51, 53)

Судья: Иво Торрес (Люксембург)

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 32. Кисмат Алиев (к), 3. Анже Муцизни, 4. Руан Ренато, 18. Жуниор Мартинс, 15. Пьер Зебли, 29. Джейхун Нуриев, 8. Исмаил Ибрагимли, 70. Исса Джибрилла, 90. Давит Волков, 23. Рафаэль Утциг

Главный тренер: Рашад Садыхов

ДАК 1904: 41. Александр Попович, 21. Марк Ксингер, 33. Тарас Качараба, 16. Матеуш Брунетти, 18. Алекс Мендес, 27. Милан Виталис, 8. Милан Димун, 10. Аммар Рамадан, 17. Йоан Андзуана (к), 23. Дамир Редзич, 46. Матей Труса

Главный тренер: Хиско Муньос

«Далга Арена»

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