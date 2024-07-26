Началась официальная церемония открытия Олимпиады в Париже - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже.

İdman.biz сообщает, что мероприятие, организованное на реке Сена, началось с отправления 85 лодок с тысячами спортсменов от моста Аустерлиц.

Сборная Азербайджана идет 16-й на параде делегаций стран. Знаменосцами страны являются дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Магомед Абдуллаев.

Сборную Азербайджана во французской столице представляют 48 спортсменов. Команда выступит в 17 программах в 15 видах спорта.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже, которая продлится до 11 августа, в общей сложности разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта около 11 тысяч спортсменов из 206 стран.

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