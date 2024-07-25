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"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2024 23:13
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"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО

Бронзовый призер Премьер-лиги Азербайджана «Сабах» начал выступление в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб, который выступает в Лиге Конференций, провел первый матч II квалификационного раунда.

Команда Крунослава Рендулича сыграла в гостях с хайфским «Маккаби» и разгромила соперника. Выездной матч с израильским клубом прошел в Венгрии.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет в Баку 1 августа.

Лига Конференций
II квалификационный раунд
Первая игра
25 июля
21:15. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Сабах» - 0:3

Голы: Павол Шафранко (61), Джесси Секидика (78), Хаял Алиев (87).

Судья: Натан Вербумен (Бельгия)

«Маккаби»: 40. Шариф Кеуф, 2. Даниэль Сандгрен, 44. Лоренцо Симич, 34. Александр Сирота, 27. Пьер Корню, 26. Махмуд Джабер, 4. Али Мухаммад, 11. Лиор Рафаэлов (к), 8. Долев Хазиза, 9. Франзди Пьеро, 21. Дин Дэвид
Главный тренер: Барак Бахар

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 2. Амин Сейдиев, 44. Софиан Чакла, 3. Джон Иразабаль, 7. Боян Летич, 13. Иван Лепиница, 4. Эльвин Джамалов (к), 70. Джесси Секидика, 28. Кахим Пэррис, 20. Джой Лэнс-Микелс, 18. Павол Шафранко
Главный тренер: Крунослав Рендулич

Стадион Кишварда

İdman.biz

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