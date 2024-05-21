Еще одна сборная объявила состав на ЕВРО-2024

Еще один участник ЕВРО-2024 объявил состав на турнир в Германии.

Как сообщает İdman.biz, объявлен предварительный список игроков, которые на финальной стадии выступят в составе сборной Словении.

В составе 30 игроков. 26 из них поедут в Германию.

Вратари: Ян Облак («Атлетико», Испания), Вид Белец («АПОЕЛ», Кипр), Игорь Векич («Вейль», Норвегия), Матеви Видовсек («Олимпия»);

Защитники: Ян Карничник («Целе»), Миха Блайич («Лекс», Польша), Юре Балкович («Аланьяспор», Турция), Яка Бийол («Удинезе», Италия), Эрик Янья («Гурник», Польша), Петер Стаянович («Сампдория», Италия), Ваня Дракусич («Сочи», Россия), Дэвид Брекало («Орландо Сити», США), Ян Залатель («Выборг», Дания);

Полузащитники: Тими Эльшник («Олимпия»), Санди Ловрич («Удинезе», Италия), Томи Хорват, Йон Горенс-Станкович («Штурм», Австрия), Ясмин Куртич («Зюдтироль», Австрия), Адам Церин, Беньямин Вербих (оба «Панатинаикос», Греция), Нино Югел («Бодо Глимт», Норвегия), Миха Цейсс («Фенербахче», Турция), Адриан Зелькович («Спартак», Словакия);

Нападающие: Ян Млакар («Пиза», Италия), Ян Випотник («Бордо», Франция), Беньямин Шешко («Лейпциг», Германия), Андрай Спорар («Панатинаикос», Греция), Ян Целар («Лугано», Швейцария), Лука Захович («Погонь», Польша), Йосип Иличич («Марибор»).

Отметим, что Евро-2024, который пройдет в Германии, продлится с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz