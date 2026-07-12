12 Июля 2026
RU

Месси установил рекорд чемпионатов мира всех времен по ассистам

Евро-2024
Новости
12 Июля 2026 07:06
39
Месси установил рекорд чемпионатов мира всех времен по ассистам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый ассистентский рекорд чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, исторического достижения 39-летний футболист добился в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.

На 10-й минуте встречи Месси помог отличиться Алексису Мак Аллистеру, записав на свой счет 10-ю результативную передачу на мировых первенствах. Аргентинец стал первым футболистом, достигшим этой отметки.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Совместный РЕКОРД Роналду и Дешама
22 Июля 2024 13:10
Евро-2024

Совместный РЕКОРД Роналду и Дешама

Все матчи португальская звезда провел как футболист
IFFHS объявила символическую сборную ЕВРО-2024 - ФОТО
19 Июля 2024 14:54
Евро-2024

IFFHS объявила символическую сборную ЕВРО-2024 - ФОТО

В списке больше всего игроков сборной Испании
СПИСОК лучших от IFFHS
18 Июля 2024 09:56
Евро-2024

СПИСОК лучших от IFFHS

Определились лучшие вратари, судьи и главные тренеры
Заслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 - это только начало
17 Июля 2024 22:20
Евро-2024

Заслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 - это только начало

Испанская команда может снова стать доминирующей силой в международном футболе
Роналду - худший игрок Евро-2024
16 Июля 2024 21:53
Евро-2024

Роналду - худший игрок Евро-2024

На турнире португальский нападающий провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт результативную передачу
Символическая сборная ЕВРО-2024 - ФОТО
16 Июля 2024 18:37
Евро-2024

Символическая сборная ЕВРО-2024 - ФОТО

В число лучших вошли шесть игроков сборной Испании

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году