Месси установил рекорд чемпионатов мира всех времен по ассистам

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году