Месси установил рекорд чемпионатов мира всех времен по ассистам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый ассистентский рекорд чемпионатов мира.
Как сообщает İdman.Biz, исторического достижения 39-летний футболист добился в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.
На 10-й минуте встречи Месси помог отличиться Алексису Мак Аллистеру, записав на свой счет 10-ю результативную передачу на мировых первенствах. Аргентинец стал первым футболистом, достигшим этой отметки.
Кроме того, Месси с 21 забитым мячом остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.