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Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 23:32
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Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО

Установлен новый мировой рекорд в серии пенальти.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в третьей лиге чемпионата Израиля.

«Димона» и «Шимшон Тель-Авив» встретились в плей-офф за выход во второй дивизион. Судьба матча, завершившегося со счетом 2:2, решилась в серии пенальти.

Для определения победителя соперники реализовали по 28 пенальти каждый. После 56 таких ударов «Димона» победила со счетом 23:22.

Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован в финале Кубка Намибии. В 2005 году «Палас» обыграл «Цивикс» в серии из 48 пенальти - 2:2, пен. 17:16.

İdman.biz

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