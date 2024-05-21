Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Мы верим, что Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

На церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году, он подчеркнул, что государственная забота о спорте в Азербайджане находится на высоком уровне:

"В нашей стране проводятся различные масштабные соревнования. Федерация мини-футбола Азербайджана очень активна в этом вопросе. Результаты также налицо. Большое количество соревнований проводится на высоком уровне. Я думаю, что это будет продолжаться, и мы будем развиваться вместе еще больше".

İdman.biz