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"Челси" уволил Почеттино

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 22:34
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"Челси" уволил Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уволен.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.

Такое решение было принято после встречи аргентинского специалиста со спортивными директорами клуба Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом, а также с одним из директоров Бехдадом Экбали. Пресса также сообщился, что расставание с Почеттино завершилось на позитивной основе.

Отметим, что под руководством 52-летнего тренера «Челси» завершил сезон 2023/2024 на 6-м месте. Он возглавил лондонский клуб 1 июля прошлого года.

İdman.biz

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