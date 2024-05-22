Статистика голов в Бундеслиге

Очередной сезон немецкой Бундеслиги подошел к концу.

İdman.biz представляет статистику голов Бундеслиги в текущем сезоне.

За сезон 18 сильнейших клубов страны забили в общей сложности 985 голов в 306 матчах чемпионата. Это в среднем 3,22 гола за игру. 15 голов не хватило командам, чтобы достичь отметки в 1000 голов за сезон.

Текущий результат на 14 голов больше, чем в предыдущем сезоне. В сезоне 2022/2023 был забит 971 гол.

В текущем сезоне 56,1 процента (553) голов забили хозяева и 43,9 процента (432) - гости. По сравнению с прошлым сезоном количество голов на своем поле уменьшилось, а на выезде увеличилось. В сезоне 2022/2023 хозяева поля забили 568 голов, гости - 403 гола.

В 34 турах в среднем забивалось 28,97 гола за тур. Больше всего голов было забито в 9-м туре (42), а меньше всего - в 17-м (18). Больше всего голов в этих играх было забито в матче 25-го тура между «Баварией» и «Майнцем» (8:1). «Бавария» одержала самую крупную победу над «Дармштадтом» (8:0) в 9-м туре. Самые крупные выездные победы одержали «Аугсбург» и «Хоффенхайм» (6:0). В обеих играх проиграл дома "Дармштадт".

9,54 процента забитых мячей в этом сезоне на счету «Баварии», 33-кратного чемпиона страны, на этот раз в шестой раз в своей истории довольствовавшегося бронзовой медалью. Мюнхенский клуб является рекордсменом сезона с 94 голами (в среднем - 2,76 за игру). Хоть команда и увеличила прошлогодний результат на 2 гола, отметки в 100 голов, как 4 года назад, она не достигла. Абсолютный рекорд Бундеслиги принадлежит «Баварии» Герда Мюллера в сезоне 1971/1972 - 101 гол.

Впервые за последние 8 лет команда, забившая больше всего голов за сезон, не стала клубом-чемпионом. В последний раз в сезоне 2015/2016 серебряный призер дортмундская «Боруссия» обошла чемпиона «Баварию» на два гола, забив 82.

На этот раз чемпион "Байер" показал второй результат с 89 голами (2,62). Однако в этом сезоне леверкузенцы забили на 32 гола больше, чем в прошлом году.

По домашним голам на первом месте "Бавария" с 53 голами (в среднем - 3,12 за игру), на втором - "Штутгарт" с 50 (2,94). На счету чемпиона дома 47 голов (2,76). «Бавария» в прошлом сезоне забила в родных пенатах 53 гола. Однако на тот момент лучшей была «Боруссия Дортмунд» с 55 голами на своем поле.

«Байер» (2,47) лидирует по голам в гостях (42), опережая «Баварию» (2,41) на 1 мяч. Абсолютный рекорд по голам на выезде был установлен "Баварией" 2 года назад - 49 голов.

По сравнению с прошлым сезоном клубы Бундеслиги добились значительного прогресса по количеству голов на выезде. Год назад "Бавария" забила дома 39 голов и на 11 мячей опередила своего ближайшего преследователя "Боруссию" Дортмунд.

Меньше всего голов в этом сезоне забили «Кёльн» (28 - 0,82 в среднем) и «Дармштадт» (30 - 0,88). Эти два аутсайдера также являются самыми слабыми командами по результативности на своем поле. Каждый из них отличился по 15 раз. Берлинскому «Униону» сложнее было забить на выезде (11 - 0,65).

«Байер» лучше всех оборонялся. Пропустив 24 гола (0,7) в 34 матчах, леверкузенцы опережают "Штутгарт" и "Лейпциг" на 15 мячей. «Байер» - лучшая оборонительная команда дома (11 - 0,65) и на выезде (13 - 0,76).

Что касается слабостей обороны, то «Дармштадт» пропустил 86 голов (2,53), «Бохум» - 74 (2,17). «Дармштадт» (44 - 2,58) имеет самую слабую защиту дома, а «Бохум» (45 - 2,65) - на выезде.

По разнице мячей лидирует «Байер» с показателем +65. У «Баварии» это число составляет +49. В целом в Бундеслиге в этом сезоне только 6 клубов имеют положительный баланс голов. Самый низкий показатель у «Дармштадта» (-56).

«Бавария» (+41), которая дома лучше, опережает «Байер» на 5 мячей. «Дармштадт» имеет отрицательный баланс - -29.

Ближайшими к "Байеру" с показателем +29 в гостях являются "Боруссия Дортмунд" и "Лейпциг" с общим показателем +10. Аутсайдер - «Бохум» с -29.

Вугар Мамедов

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