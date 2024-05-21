Покорившие отметку "30" - СПИСОК

Объявлен список тех, кто забил 30 и более голов за один сезон в истории немецкой Бундеслиги.
Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли 16 подобных случаев.
Только 8 игроков были результативными. Двое из них отличились в 5 сезонах каждый.
Роберт Левандовски и Херд Мюллер забили по 30 и более голов в 5 разных сезонах. Все голы были зафиксированы в «Баварии».
1. Роберт Левандовски – 41 («Бавария», 2020/21)
2. Херд Мюллер – 40 (Бавария, 1971/72)
3. Херд Мюллер – 38 (Бавария, 1969/70)
4. Херд Мюллер – 36 (Бавария, 1972/73)
5. Гарри Кейн – 36 («Бавария», 2023/24)
6. Роберт Левандовски – 35 («Бавария», 2021/22)
7. Дитер Мюллер – 34 («Кёльн», 1976/77)
8. Роберт Левандовски – 34 («Бавария», 2019/20)
9. Лотар Эммерих – 31 («Боруссия Д», 1965/66)
10. Пьер-Эмерик Обамеянг – 31 («Боруссия» Д, 2016/17)
11. Уве Зеелер – 30 (Гамбург, 1963/64)
12. Херд Мюллер – 30 (Бавария, 1968/69)
13. Херд Мюллер – 30 (Бавария, 1973/74)
14. Юпп Хайнкес – 30 ("Боруссия" М, 1973/74)
15. Роберт Левандовски – 30 («Бавария», 2015/16)
16. Роберт Левандовски – 30 («Бавария», 2016/17)
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