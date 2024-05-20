Вторая победа вывела Гейдарова в четвертьфинал чемпионата мира

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день все основное внимание приковано к четырехкратному чемпиону Европы, лидеру мирового рейтинга Хидаяту Гейдарову (73 кг).

Также на татами вышли Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба 66 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

66 кг

Яшар Наджафов начал борьбу со второго круга, уступив Ба-Ул Ану (Южная Корея).

Кямран Сулейманов в стартовой схватке проиграл Мохаммеду Абдельмагвуду (Египет).

73 кг

Хидаят Гейдаров вступил в борьбу со второго круга, уверенно выиграв у Акила Гжакова (Косово). Затем он справился с Сальвадором Касесом Рока (Испания), выйдя в четвертьфинал.

57 кг

Ачелья Топрак прошла Бакыт Куссакбаеву (Казахстан) и Тельму Монтейро (Португалия), выйдя в 1/8 финала. На этой стадии она проиграла Ми-Ми Хух (Южная Корея).

Отметим, что пока в активе команды нет завоеванных наград.

İdman.biz