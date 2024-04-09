"Мы опасались за свою жизнь". Как матч чемпионата мира по футболу 1970 года стал поводом к войне между двумя странами

В мировой истории достаточно примеров, когда баталии на футбольном поле провоцировали столкновения болельщиков и другие трагические события за его пределами. Но лишь однажды, более полувека назад, самая народная игра стала поводом для начала полномасштабной войны между двумя латиноамериканскими государствами. Яблоком раздора стал отборочный матч Чемпионата мира-1970 года между Сальвадором и Гондурасом. İdman.biz со ссылкой на "Лента.ру" представляет подробный материал о причинах, обстоятельствах и последствиях того конфликта, который вошел в историю под названием "Футбольная война".

"Некоторые думают, что футбол - это вопрос жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее", - говорил легендарный тренер "Ливерпуля" Билл Шенкли. Эта фраза, конечно, не относилась к войне Сальвадора с Гондурасом, но отлично ее иллюстрирует.

До футбола

Кризис в отношениях двух стран Центральной Америки начался, конечно, не с футбола. Еще в конце XIX века между соседями случился территориальный спор, инициатором которого был Сальвадор. Дело в том, что территория Гондураса в пять раз больше, но плотность населения в нем была гораздо меньше, чем у соседа, который страдал от перенаселения. До конца 1960-х эта проблема решалась достаточно просто: около 300 тысяч граждан Сальвадора зачастую без законных оснований проживали на приграничных территориях Гондураса и занимались там преимущественно сельским хозяйством.

К 1967 году Гондурас погряз в экономических проблемах, и президент страны Освальдо Лопес Арельяно решил начать их разруливать. Крайними руководство страны сделало тех самых сальвадорцев-переселенцев: правительство провело земельную реформу, по итогам которой наделы гостей из ближнего зарубежья национализировали, а проживающим на них гражданам Сальвадора настоятельно рекомендовали вернуться на родину.

Это предложение не устраивало ни самих переселенцев, которые уже успели обжиться на новом месте, ни руководство Сальвадора, которое решительно не понимало куда девать такое количество репатриантов, которые привыкли заниматься исключительно сельским хозяйством. Свободной земли для них попросту не было.

До начала 1969-го переселенцам удавалось игнорировать требование властей Гондураса, несмотря на рост националистических настроений в стране, но затем Арельяно перешел к решительным действиям. Специально созданные вооруженные отряды буквально начали охоту на мигрантов: на них устраивали облавы, их похищали, избивали, иногда дело заканчивалось убийствами. Такая политика дала плоды, и в Сальвадор потянулись десятки тысяч беженцев, кого-то власти Гондураса депортировали принудительно. Руководство Сальвадора было в бешенстве: президент страны Фидель Санчес Эрнандес обвинял соседей в геноциде и грозил военным путем присоединить территории Гондурасе, на которых проживали его соотечественники.

От игры к войне

Параллельно с этими событиями проходила квалификация чемпионата мира по футболу-1970, который принимала Мексика. Сборная этой страны как хозяйка турнира напрямую квалифицировалась от зоны КОНКАКАФ, за вторую путевку от конфедерации боролись 12 команд, среди которых были и Сальвадор с Гондурасом. Участников разделили на четыре группы, победители выходили в состоящий из двух матчей полуфинал, а затем путевка разыгрывалась в таком же двухматчевом финале.

Участники конфликта выиграли свои группы и сошлись в полуфинале. Это произошло летом 1969-го, в самый разгар противостояния двух стран. Первая игра проходила в столице Гондураса Тегусигальпе 8 июня, накануне встречи тысячи местных болельщиков всю ночь распевали песни и скандировали оскорбительные кричалки у гостиницы, где разместились футболисты Сальвадора, чтобы те не могли уснуть. Однако и у игроков хозяев были проблемы со сном. Марко Антонио Мендоса вспоминал о том, как сложно приходилось ему и его партнерам накануне противостояния.

"Пресса постоянно нагнетала, и мы опасались за свою жизнь. Перед игрой мы не спали, наверное, три ночи подряд" - Марко Антонио Мендоса, полузащитник сборной Гондураса

В такой атмосфере запуганные игроки выдали очень блеклый матч. Футболисты обеих команд очень боялись ошибиться, и все шло к тому, что на табло так и останутся гореть нули. Однако на 90-й минуте игры нападающий сборной Гондураса Леонард Мивет воспользовался одним из немногочисленных шансов в атаке и принес победу хозяевам. В тот же момент болельщица из Сальвадора Эмилия Боланьос, смотревшая игру дома по телевизору, поднялась с дивана, взяла из сейфа отца пистолет и свела счеты с жизнью. Трагический случай стал достоянием общественности: на следующее утро главная газета страны El Nacional вышла с заголовком "Она не выдержала позора своей страны".

На похороны Боланьос пришли десятки тысяч человек, включая первых лиц государства, несчастная девушка почему-то стала символом ненависти к Гондурасу. Сальвадорцы принесли сотни ее портретов к гостинице, в которой жили игроки сборной Гондураса перед ответным матчем, хотя это было меньшей из бед, которые преследовали гостей на том выезде. Команда передвигалась по Сан-Сальвадору под конвоем из военных и полицейских, однако абсолютной безопасности это ей не обеспечило.

"Мы ехали на стадион как на войну. В нас летело все, что попадало им под руку" - Карлос Падилья, главный тренер сборной Гондураса

На футбольном поле для Гондураса тоже все сложилось отвратительно: уже к 41-й минуте хозяева вели со счетом 3:0, после чего спокойно довели матч до победы. На этот результат гондурасские болельщики отреагировали погромами и насилием в отношении остававшихся в их стране мигрантов, Сальвадор же объявил показательную мобилизацию резервистов в армию и разорвал с соседями дипломатические отношения.

До начала войны сборные провели еще один матч. По регламенту отбора, в случае равенства по победам в двух поединках назначалась решающая игра на нейтральном поле, ее 27 июня приняла Мексика. Власти страны согнали на стадион "Ацтека" в Мехико тысячи полицейских, которые справились с обеспечением правопорядка, не допустив столкновений болельщиков. Сама же игра получилась самой яркой и остросюжетной в трилогии. На перерыв Гондурас уходил с преимуществом в счете, однако во втором тайме Сальвадор не только отыгрался, но и в концовке матча вырвал победу. Решающий мяч забил Маурицио Родригес.

"Для меня этот гол всегда будет источником спортивной гордости. Я уверен, что политики и власти просто использовали нашу спортивную победу" - Маурицио Родригес, футболист сборной Сальвадора

Четырехдневная бойня

Сразу после игры дипломатические отношения с Сальвадором разорвал Гондурас, а в начале июля на границе произошло несколько перестрелок между солдатами обеих стран. Дело шло к полномасштабной войне, и она началась 14 июля. Вооруженные силы Сальвадора на американских военных самолетах времен Второй мировой совершили авианалет с ударами по стратегическим объектам Гондураса, а также провели достаточно успешную наземную операцию, продвинувшись вглубь территории противника на восемь километров и захватив несколько городов.

Гондурас ответил своим авианалетом на нефтехранилища противника, провел несколько успешных контратак и смог остановить наступление Сальвадора. С первых часов войны в конфликт вмешалась Организация американских государств (ОАГ) во главе с США, которая требовала от сальвадорцев немедленно вывести войска с чужой территории. Спустя несколько дней они все же прислушались к требованию: наступление заглохло из-за недостатка топлива и снарядов, ОАГ угрожала разрушительными для неустойчивой экономики Сальвадора санкциями, но также пообещала обеспечить безопасность проживающим в Гондурасе сальвадорским мигрантам.

Активная фаза войны длилась четыре дня, полностью же боевые действия прекратились 20 июля. По разным данным, они унесли жизни от двух до шести тысяч человек, большинство из которых — мирные жители. Вооруженный конфликт нанес серьезный ущерб экономике обеих стран, в Сальвадор хлынули десятки тысяч беженцев, что привело к росту социальной напряженности и безработицы. В конечном итоге в стране в 1979-м началась гражданская война, которая продлилась до 1992-го и унесла жизни более 75 тысяч человек. Ничего хорошего "Футбольная война" не принесла и Гондурасу: страна потерпела многомиллионные убытки и до сих пор находится во второй сотне мирового рейтинга по ключевым экономическим показателям.

Некоторые из оставшихся в живых футболистов обеих сборных до сих пор переживают о том, что стали невольными разжигателями войны. Хотя почти всем очевидно, что футбол был лишь удобным предлогом для политиков.

"Война не началась из-за наших матчей. У нее были чисто политические мотивы. Просто это все совпало по времени с играми отбора" - Марио Монге, футболист сборной Сальвадора

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После победы над Гондурасом сборная Сальвадора вышла в финал квалификации, где в тяжелейшем трехматчевом противостоянии одолела Гаити и получила путевку на мундиаль. В финальной части турнира сальвадорцы попали в группу с СССР, Мексикой и Бельгией. Команда потерпела три поражения, пропустив девять мячей и не забив ни одного гола. В игре с советскими футболистами Сальвадор дважды огорчил Анатолий Бышовец.

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