"Барселона" - лидер по удалениям в Лиге чемпионов за 10 лет

15 Апреля 2026 23:16
"Барселона" стала командой с наибольшим количеством удалений в Лиге чемпионов за последние 10 сезонов.

Как передает İdman.Biz, красная карточка защитника Эрика Гарсии в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико" стала для каталонского клуба уже 13-й за этот период.

Матч прошел в Мадриде на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" и завершился победой "Барселоны" со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч дальше прошел "Атлетико".

Отметим, что ни один клуб Европы за последние 10 сезонов не получал столько красных карточек в Лиге чемпионов. При этом 6 из 13 удалений были прямыми.

Для самого Гарсии это удаление стало третьим в турнире. Также по два раза с поля удалялись защитники "Барселоны" Пау Кубарси и Рональд Араухо.

