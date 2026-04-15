Моуринью может вернуться в АПЛ

15 Апреля 2026 23:31
22
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, португальский специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Ньюкасла" в случае ухода Эдди Хау.

Сообщается, что саудовские владельцы клуба высоко оценивают Моуринью и заинтересованы в возможном сотрудничестве с ним.

Кроме того, в шорт-лист "Ньюкасла" входят Роберто Манчини и Андони Ираола, который покинет "Борнмут" по окончании текущего сезона.

На данный момент "Ньюкасл" с 42 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

