"Аль-Наср" приблизился к чемпионству, увеличив отрыв

Футбольный клуб "Аль-Наср" сделал еще один шаг к завоеванию чемпионского титула в Саудовской Аравии.

Как передает İdman.Biz, команда Жорже Жезуша обыграла "Аль-Иттифак" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Кингсли Коман.

Криштиану Роналду провел на поле почти всю встречу и был заменен на 89-й минуте.

После этой победы "Аль-Наср" увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Аль-Хиляля" до восьми очков, при этом имея на одну игру больше.

До конца сезона команда Роналду проведет еще пять матчей, тогда как у "Аль-Хиляля" остается шесть встреч.