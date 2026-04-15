Рафинья извинился перед болельщиками "Атлетико" после матча ЛЧ

15 Апреля 2026 21:44
Рафинья извинился перед болельщиками "Атлетико" после матча ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Рафинья принес извинения за свои жесты в адрес болельщиков "Атлетико" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, после завершения встречи бразилец показал фанатам мадридского клуба, что их команда не сможет пройти дальше по турниру.

Позднее футболист прокомментировал ситуацию и признал, что повел себя неправильно. "Прошу прощения за мой поступок, он не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряженный момент, когда я отвечал фанату, который вчера вечером проявил неуважение ко мне", - написал Рафинья в комментарии под публикацией видео со своим участием на канале DAZN.

Ответный матч завершился победой "Барселоны" со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч дальше прошел "Атлетико".

Соперник мадридского клуба по полуфиналу определится 15 апреля в матче "Арсенал" - "Спортинг". Первая игра завершилась победой лондонцев со счетом 1:0.

